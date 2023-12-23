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سعر جرام الذهب الآن في مصر 3040 جنيها لعيار 21

السبت، 23 ديسمبر 2023 05:00 م
سعر جرام الذهب الآن في مصر 3040 جنيها لعيار 21 اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، بالتعاملات المسائية حولي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3040 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم
 

عيار 24 يسجل 3474 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 3040 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2606 جنيهات.
 
عيار 14 يسجل 2027 جنيها.
 
الجنيه الذهب 24320 جنيها.
 
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار الدعم الذي يحصل عليه الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3030 جنيه للجرام ليرتفع إلى 3040 جنيها الآن.

 







الذهب

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الذهب اليوم

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اسعار الذهب اليوم




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