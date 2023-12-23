سعر جرام الذهب الآن في مصر 3040 جنيها لعيار 21

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، بالتعاملات المسائية حولي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3040 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم



عيار 21 يسجل 3040 جنيها.

عيار 18 يسجل 2606 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2027 جنيها.

الجنيه الذهب 24320 جنيها.