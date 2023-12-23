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السبت، 23 ديسمبر 2023 01:39 م
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أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

السبت، 23 ديسمبر 2023 01:38 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 أسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق عند مستويات 3030 جنيها للجرام من عيار 21 بدون إضافة مصنعية، في حين أغلق الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع واضح في التعاملات العالمية وكذلك سوق الذهب في مصر.

 

أسعار الذهب اليوم
 

عيار 24 يسجل 3463 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 3030 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2597 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 2020 جنيها.
 
الجنيه الذهب 24240 جنيها.

أسباب ارتفاع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار الدعم الذي يحصل عليه الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3030 جنيه للجرام ليرتفع وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3045 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل مستوى تاريخي جديد عند 3050 جنيه للجرام.
 
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 145 جنيه بنسبة ارتفاع 5% ليغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2885 جنيه للجرام.
 
واستطاع سعر الذهب في مصر تسجيل العديد من المستويات التاريخية الجديدة خلال الأسبوع الماضي ليكون أعلى سعر تاريخي سجله عند 3050 جنيه للجرام.

 







أسعار السبائك الذهب

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