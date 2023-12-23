أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق عند مستويات 3030 جنيها للجرام من عيار 21 بدون إضافة مصنعية، في حين أغلق الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع واضح في التعاملات العالمية وكذلك سوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم



عيار 21 يسجل 3030 جنيها.

عيار 18 يسجل 2597 جنيها.

عيار 14 يسجل 2020 جنيها.

الجنيه الذهب 24240 جنيها.