أسعار الذهب اليوم الجمعة تفتح على تراجع وعيار 21 يسجل 2995 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

عادت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، للتراجع مسجلة انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 أقل من 3 آلاف جنيه للجرام، وسجلت أعيرة الذهب المختلفة 18 و 24 و 14 انخفاضًا طفيفًا في التداولات الفورية خلال تعاملات الجمعة 22 ديسمبر 2023.



أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3423 جنيها.

عيار 21 يسجل 2995 جنيها.

عيار 18 يسجل 2567 جنيها.

عيار 14 يسجل 1997جنيها.

الجنيه الذهب 23960جنيها.



الذهب عالميًا تتحرك أسعار الذهب العالمي، في نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري أمس بنسبة 0.2% ليتداول- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند المستوى 2036 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى أمس عند 2043 دولار للأونصة قبل أن ينهي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.4%.

فشل سعر الذهب في إغلاق جلسة تداول يومية فوق المستوى 2040 دولار للأونصة، لتظل منطقة المقاومة بين 2040 – 2050 دولار للأونصة هي العائق حاليًا أمام أسعار الذهب والتي تدفعه إلى التذبذب في نطاق ضيق تحت هذه المنطقة، وهو الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع خلال الفترة القادمة.