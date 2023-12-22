نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية في الهواء المحمل بالأتربة

كتبت فاطمة ياسر

قالت الدكتورة إيمان حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة كلية طب أسيوط، إن الجهاز التنفسي العلوي ـ خاصة الأنف ـ يعتبر البوابة الرئيسية للإصابة بجميع أمراض الجهاز التنفسى السفلي والعلوي، ولذا عند الاهتمام بالأنف فأنت تحمي جهازك التنفسي بشكل عام من التعرض لأي مضاعفات صحية كالتهاب الجيوب الأنفية.

ونصحت الدكتورة إيمان بضرورة تنظيف الأنف بمحلول الماء والملح، عن طريق بعض البخاخات، والهدف عدم ترسب أي أتربة داخل الأنف، لافتة إلى أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بالتهاب الجيوب الأنفية مع نشوب أتربة، ومنها:

- سيلان الأنف.

- العطس.

- دموع في العين.

- تورم الأنف.

- الكحة.

- عدم القدرة على التنفس بشكل جيد.

- السعال

- صوت زفير عند التنفس.

وحثت استشاري الأنف والأذن والحنجرة على ضرورة تجنب الخروج من المنزل في ظل نشوب أتربة، للحفاظ على جهازك التنفسي العلوي، كما عليك الاهتمام بأخذ العلاجات الخاصة بالتهاب الجيوب الأنفية من بخاخات، وعلاجات للحد من مضاعفات التهابها، وفي حالة الخروج من المنزل عليك ارتداء الكمامة، واغسل وجهك ويديك جيدا لتجنب انتقال الأتربة للأنف.

وأخيرا حثت استشاري الأنف والأذن، على ضرورة الإكثار من شرب الماء، وأيضا الأطعمة الغنية بالألياف، بالإضافة إلي تنظيف الأنف دائما للحد من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بالتهاب الجيوب الأنفية، ويتم عن طريقة الماء المالح.