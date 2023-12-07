الجيوب الأنفية أحد أسباب ألم العينين.. متى تلجأ للطبيب؟

كتبت مروة محمود الياس

هل شعرت يوما بألم أو وجع بالعينين؟، يوضح تقرير نشر فى موقع optometrists أن أسبابا وعوامل كثيرة قد تكون وراء الشعور بعدم الراحة فى عينيك وألمهما أو الحرقان والشعور بأن بهما وخزة أو احتقان، وكلها مظاهر مختلفة لمشكلة ألم العيون.وحدد التقرير أهم أسباب الإصابة بهذه الحالة، والتى يمكن أن تكون عرضا عاديا لا يحتاج للكثير من العلاج، أو علامة على مشكلة مرضية بالعينين.

ومن أهم المشكلات التى تتسبب فى وجع العيون، الالتهابات المختلفة التى تصيب العين وأجزاءها كالقرنية، فأى التهابات فى هذا الجزء من العين تسبب ألما شديدا بها، وتكثر الإصابة بها نتيجة كثرة ارتداء العدسة اللاصقة، التجميلية أو النظر، فضلا عن التهابات العين الناتجة عن دخول أية أجسام غير مرغوب بها، أو أتربة أو أى سبب يسبب لها التحسس والالتهاب والاحتقان.

من أبرز أسباب وجع العين أيضا وفقا للتقرير، ارتفاع ضغط العين، وهو ما يحمل مخاطر ومضاعفات محتملة على العصب، ولذا يجب علاج هذه الحالة سريعا لدى مختص، ومن العوامل أيضا لوجع العين الالتهاب الذى يصيب العصب البصرى.

ومن أبرز العوامل التى يوضحها التقرير أيضا الإصابة بمشكلات فى الجيوب الأنفية ايضا، فهى تتسبب فى الم بالوجه واجزاء بالأنف والعينين ايضا، وهنا يجب العرض على مختص أنف وأذن.

كما أن أية حبوب أو دمامل أو جروح أو مشكلات على الجفون وفى الرموش قد تتسبب فى شعور بألم ووجع بالعينين، وينصح التقرير بضرورة العرض على المختص بأمراض العيون حينما يشعر المريض بأية مشكلة أو وجع بالعينين، لأن المشكلة قد تصل حد الالتهابات وأمراض العيون والعصب، وقد تؤثر علي القدرة على النظر والرؤية، ولا يفضل استخدام قطرات العين الا بعد استشارة المختص وعرض الحالة عليه.