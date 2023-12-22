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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا دليل على وجود متحور كورونا الجديد فى مصر

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا دليل على وجود متحور كورونا الجديد فى مصر وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
التعليم تصدر قرارا حول قواعد التصريح للجمعيات الأهلية بإنشاء مدارس مجتمعية
 
التنمية المحلية: مستعدون لموسم الشتاء والأمطار
 
التعليم تستعد لعقد تدريبات لطلاب الأول الثانوى على الامتحانات الإلكترونية
 
وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام
 

 







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