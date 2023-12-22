أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا دليل على وجود متحور كورونا الجديد فى مصر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تصدر قرارا حول قواعد التصريح للجمعيات الأهلية بإنشاء مدارس مجتمعية
التنمية المحلية: مستعدون لموسم الشتاء والأمطار
التعليم تستعد لعقد تدريبات لطلاب الأول الثانوى على الامتحانات الإلكترونية
وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام
متحدث الصحة: لا دليل على وجود متحور كورونا الجديد في مصر
وزارة النقل تنشر صور تشطيبات محطة "السخنة" بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع
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