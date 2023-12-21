وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024 وجلسه فض المظاريف والبت يوم 27 ديسمبر.