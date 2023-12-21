متحدث الصحة: لا دليل على وجود متحور كورونا الجديد في مصر

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن جائحة كورونا لم تعد طارئا صحيا عالميا وأصبح أحد الفيروسات التنفسية مثل الانفلونزا.

وشدد حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، على أنه ينبغي التطهير المستمر للأيدي والأسطح والحفاظ على التهوية الجيدة احترازا من كل الفيروسات، وارتداء الكمامة في الأماكن سيئة التهوية وهو أمر مستحب في كل الأوقات خصوص لمرضى الجهاز التنفسي.

وتابع: نتابع في وزارة الصحة كل التقارير والمعلومات التي ترد عن وجود أية إصابات من أي نوع من الفيروسات التنفسية في ال27 محافظة ولم يثبت اكتشاف متحور كورونا، مؤكدا أن الدولة تتحرك وفق الأدلة العلمية ووفق التوصيات المبنية على الدليل لرصد أية فيروسات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

واستكمل: الدولة المصرية وفرت اللقاحات في الوحدات الصحية لمن يرغب في الحصول على اللقاح، وحتى هذه اللحظة لا دليل على وجود متحور كورونا الجديد في مصر ولا توجد توصية طبية للحصول على جرعة طبية من اللقاح.