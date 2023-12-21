أعراض المتحور الجديد.. كل ما تريد معرفته عن متغير كورونا "JN.1"

كتبت فاطمة ياسر

مع ظهور أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيان حول سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "JN.1"، وضحت من خلاله أنه متحور ناتج عن السلالة الأم BA.2.86، ما أثار الخوف والفزع من تكرار تجربة كورونا السابقة.

قدم التقرير المنشورعبر موقع hindustantimes أبرز أعراض المتحور الجديد، لافتا أنه تم اكتشاف متغير فيروس كورونا الجديد JN.1، الذي تسبب في ارتفاع حاد في الحالات في الولايات المتحدة منذ سبتمبر من هذا العام

اعراض المتحور الجديد

تشمل أعراض المتحور الجديد هي:

- الحمى.

- السعال.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق .

- آلام الجسم.

- التعب.

وأشار التقرير إلي أنه لا يمكن تمييز هذه الأعراض عن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، وإذا كان المريض يعاني من هذه الأعراض وكانت خفيفة، يكفي رعاية المريض العادية، ولكن يجب توخي الحذرعند ظهور ضيق التنفس.

وحول عوامل الخطورة للمتحور الجديد كشف التقرير، أن الأمراض الشديدة تصيب كبار السن وضعاف المناعة، ويتميز بزيادة قابلية الانتقال، وتتداخل أعراضه مع التهابات فيروسية أخرى، وقائمة من أعراض المتحور الجديد التي قد يعاني منها الشخص:

1. السعال: يمكن أن يكون السعال المستمر من الأعراض الشائعة للمتحور الجديد.

2. البرد : يمكن ملاحظة أعراض نزلات البرد، مثل سيلان أو انسداد الأنف.

3. ألم الحلق: تم الإبلاغ عن التهاب في الحلق أو عدم الراحة في الحلق.

4. الصداع: قد يعاني الأفراد المصابون بمتغير JN1 من الصداع.

5. الإسهال، قد تحدث أعراض الجهاز الهضمي، مثل حركات (الإسهال).

6. ضيق تنفس خفيف: قد يعاني بعض الأفراد من ضيق تنفس خفيف في بعض الأحيان.

وأكد التقرير، إن الاكتشاف المبكر والعزل الفوري هما أفضل الحيل للحماية، فإذا كان لديك أي من هذه الأعراض المثيرة للقلق، فإن عزل نفسك وإجراء الاختبار أمر في غاية الأهمية. تجاهلها باعتبارها نزلة برد بسيطة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

ويعد ارتداء الكمامة وسيلة قوية لحماية نفسك والآخرين،وعلاوة على ذلك، في الأماكن المزدحمة أو المواقف التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة جسدية.

ويظل التطعيم هو الدفاع الأكثر فعالية ضد الفيروس، وبالنسبة لأولئك المؤهلين للحصول على جرعات معززة، لا تتأخر في الحصول عليها. يمكن لطبقات الحماية الإضافية هذه أن تقلل بشكل كبير من شدة المرض، حتى لو أصبت بالعدوى.