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الصحة تكشف أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:30 ص
الصحة تكشف أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أعراض فيروس كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا، وقالت: "تتمثل الأعراض فى الرشح وارتفاع درجة الحرارة والكحة وتكسير بالعظام"، مضيفة أن البروتوكول العلاجى قادر على مواجهة الإصابة به.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين لم تطهر عليهم أعراض المرض هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، ولا تزال اللقاحات هى خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا، وكذلك عدم وجود متحورات جديدة للفيروس، كما يجب الحرص على تناول اللقاح وجرعاتة التنشيطية.
 
وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

المتحور الجديد لكورونا

اعراض المتحور الجديد لكورونا

اليوم السابع بلس



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