أطعمة بلاش تكتر منها للحفاظ على صحة عظامك.. أبرزها الملح

كتبت إيناس البنا

يعد اتباع نظام غذائي صحي أمر ضروري للحفاظ على صحة العظام ، ولكن في حين أن العديد من الأطعمة تساهم في تقوية العظام، إلا أن بعضها يمكن أن يكون له تأثير سلبي، مما قد يؤدي إلى حالات مثل هشاشة العظام.

أوضح الدكتور بهاء مقلد استشارى جراحة العظام والعمود الفقري جامعة القاهرة، أن بعض الأطعمة تؤثر بالفعل بشكل مباشر على العظام، موضحا أن الملح يحتوى على كميات كبيرة من الصوديوم ويؤدى إلى زيادة إفراز الكالسيوم فى البول، مما قد يؤدي إلى إضعاف العظام على المدى الطويل، لذا ينصح بتقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة والسريعة كثيرا التى تحتوى على الملح المضاف، كما أن الأطعمة التى تحتوى على محتوى منخفض من المغنيسيوم تؤثر أيضاعلى كثافة العظام.

وأضاف استشارى العظام في تصريح لـ " اليوم السابع"، أن المشروبات الغازية أيضا أحد الاختيارات الغذائية التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم مما يضعف العظام مع الوقت ويجعلها عرضة للإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى ذلك فأن الإفراط في تناول فيتامين أ يمكن أيضا أن يؤثر على صحة العظام.

كما هناك أيضا بعض الأطعمة المصنعة التي تحتوى على إضافات الفوسفور المستخدمة في بعض الأطعمة المجمدة، هذه المواد من الممكن أن تتداخل مع امتصاص الكالسيوم بالجسم.

وللحفاظ على صحة العظام يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من منتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات، للحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية التي تحتاجها كل يوم.