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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: صفقات بـ5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: صفقات بـ5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة مجلس الوزراء - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
وزير التموين لـ"كل يوم": أزمة السكر ستكون من الماضى فى 15 يناير
 
وزير التموين: وضعنا برنامجا لضخ السكر بكميات كبيرة فى كل سلاسل التوزيع
 
وزيرة البيئة: 121 محطة رصد للهواء على مستوى الجمهورية زيادة عن المستهدف بـ2023
 

 







وزير التموين

ازمه السكر

سلاسل التوزيع

سكر مستورد

وزاره الصحه

وزير الرى

سد النهضه

الرعايه النفسيه



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