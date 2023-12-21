أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: صفقات بـ5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التموين لـ"كل يوم": أزمة السكر ستكون من الماضى فى 15 يناير
وزير التموين: وضعنا برنامجا لضخ السكر بكميات كبيرة فى كل سلاسل التوزيع
وزيرة البيئة: 121 محطة رصد للهواء على مستوى الجمهورية زيادة عن المستهدف بـ2023
التموين تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر مستورد خام وبدء الإنتاج المحلى يناير
وزارة الصحة: تعزيز آليات حقوق الإنسان بقطاع الرعاية النفسية والعقلية
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