اليوم السابع
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وزيرة البيئة: 121 محطة رصد للهواء على مستوى الجمهورية زيادة عن المستهدف بـ2023

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:41 م
وزيرة البيئة: 121 محطة رصد للهواء على مستوى الجمهورية زيادة عن المستهدف بـ2023 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم زيادة عدد محطات الرصد الخاصة بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، والوصول لـ121 محطة رصد مجتازة المستهدف المقرر لعام 2030، وتم توزيعها على مستوى الجمهورية، والتى تهدف إلى رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، والمعنية بإجراء عمليات الرصد اللحظي المستمر لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الخاصة والوحدات الإنتاجية، تعمل على مدار 24 ساعة / 365 يوما، ويتم رصد أى تجاوز عن الحدود المسموح بها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
 
جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت أعلنت مؤخرا أنه تم أيضا زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والوصول إلى 95 منشأة صناعية بـ477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.






البيئة

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