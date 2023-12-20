مصادرة أكثر من 3 طن سكر مجهول المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة بالإسكندرية

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع الحلويات و المخبوزات

وقامت إدارة العامرية التموينية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع الحلويات لحيازته سكر حر مجهول المصدر وعدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة، وقد تم التحفظ على عدد 30 جوال سكر حر زنة الجوال 50 كجم باجمالى كمية 1500كجم.

وضبط أحد مصانع المخبوزات والحلويات الشهيرة لحيازته سكر حر مجهول المصدر، وبدون فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 33 جوال سكر حر زنة الجوال 50 كجم باجمالى كمية 1650 كجم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.