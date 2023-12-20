محافظا الدقهلية والغربية يقدمون العزاء في المستشار عبدالحميد همام رئيس محكمة المنصورة الأسبق

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، مساء اليوم الأربعاء بتقديم واجب العزاء في وفاة المستشار عبدالحميد همام رئيس محكمة المنصورة الابتدائيه الأسبق، ورئيس محكمة قصر النيل وذلك بمسقط رأسه بمدينة المحله التابعة لمحافظة الغربية .

وقال " مختار " خالص عزائي لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وادخله فسيح جناته سائلاً الله عز وجل ان يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يجازيه الله خير الجزاء علي كل ما قدمه من رسالة سامية خلال مسيرة عمله بالقضاء .

جاء ذلك بحضور النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بالدقهلية.