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غيوم وطقس بارد فى محافظة بورسعيد قبل دخول فصل الشتاء بأيام.. صور

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:13 م
غيوم وطقس بارد فى محافظة بورسعيد قبل دخول فصل الشتاء بأيام.. صور سماء بورسعيد اليوم
بورسعيد - محمد عزام

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تجولت كاميرا "اليوم السابع"، مساء اليوم الأربعاء، بين أحياء الزهور والمناخ، لرصد حالة الطقس التي تشهدها محافظة بورسعيد. 
 
واستمرت الأنشطة البحرية من العمل في الموانئ المختلفة بشكل طبيعي، تزامناً مع كثافة للغيوم والإنخفاض في درجات الحرارة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس،  انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ويشهد غد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد غدا نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).
 
وحالة البحرين ، البحر المتوسط: معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:2 متر)، والبحر الأحمر خفيف ارتفاع الموج (1:0.5) (متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس  : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.
 
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