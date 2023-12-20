سوق الذهب يغلق على مستوى 2995 جنيها للجرام من عيار 21

أغلق سوق الذهب فى مصر تداولاته اليوم الأربعاء على تسجيل مستويات 2995 جنيها للجرام من عيار الذهب 21 في المقابل شهد السوق تذبذبا كبيرا منذ افتتاح التداولات على الذهب، وصلت بالأسعار لمستويات تاريخية عند 3 آلاف دولار.
سوق الذهب شهد تراجعات بحوالي 30 جنيها في الجرام عصر اليوم من 3000 إلى 2970 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر، لكن لم تتوقف حركة الذهب عند هذا الحد وارتفعت الأسعار مرة أخرى ليغلق السوق عند 2995 جنيها للجرام بدون مصنعية.
أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 20 ديسمبر 2023
عيار 24 يسجل 3423 جنيها.
توقعات أسعار الذهب العالمية:
وتحرك الذهب العالمي في نطاق ضعيف خلال جلسة اليوم وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، حيث يتأثر الذهب بشكل إيجابي بتراجع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكنه يفقد الزخم الإيجابي الكافي لاختراق مستويات المقاومة بسبب ضعف أحجام التداول.
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