سوق الذهب يغلق على مستوى 2995 جنيها للجرام من عيار 21

كتب - إسلام سعيد

أغلق سوق الذهب فى مصر تداولاته اليوم الأربعاء على تسجيل مستويات 2995 جنيها للجرام من عيار الذهب 21 في المقابل شهد السوق تذبذبا كبيرا منذ افتتاح التداولات على الذهب، وصلت بالأسعار لمستويات تاريخية عند 3 آلاف دولار.

سوق الذهب شهد تراجعات بحوالي 30 جنيها في الجرام عصر اليوم من 3000 إلى 2970 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر، لكن لم تتوقف حركة الذهب عند هذا الحد وارتفعت الأسعار مرة أخرى ليغلق السوق عند 2995 جنيها للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 20 ديسمبر 2023 عيار 24 يسجل 3423 جنيها.

عيار 21 يسجل 2995 جنيها.

عيار 18 يسجل 2567 جنيها.

عيار 14 يسجل 1997جنيها.

الجنيه الذهب 23960جنيها.