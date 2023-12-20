اليوم السابع
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الذهب ينخفض 30 جنيها.. وعيار 21 يتراجع إلى 2970 جنيها للجرام

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 03:11 م
الذهب ينخفض 30 جنيها.. وعيار 21 يتراجع إلى 2970 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الذهب في مصر تراجعا بـ 30 جنيها بعد ارتفاع متتالي ليخسر الذهب قمته التاريخية، وبلغ عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وقت نشر التقرير 2970  جنيها الآن في الأسواق.
 

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: 

عيار 24 يسجل 3394 جنيها.

عيار 21 يسجل 2970 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2546 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 1947 جنيها.
 
الجنيه الذهب 23760 جنيها.

سعر الذهب عالمياً 

أسعار الذهب العالمي تستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما فشلت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الحد من رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم. 

وارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الأربعاء بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتنحصر التداولات حول المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
 
وتشهد أحجام التداول في الأسواق المالية ترجع منذ بداية الأسبوع وهو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الذهب على الاستمرار في الارتفاع ومواجهة مناطق المقاومة التي تواجه السعر حالياً. 
 
الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي شهد قرار البنك بتثبيت الفائدة والإشارة إلى عدم استكمال دورة رفع الفائدة، ووضع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام القادم، الأمر الذي دفع مستويات الدولار إلى التراجع بشكل كبير ليدعم أسعار الذهب.
 
ومنذ بداية الأسبوع تصدر تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي تحاول التقليل من أثر هذا على الأسواق ولكن حتى الآن فشلت هذه التصريحات في تقليل رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من 2024.
 
صرح عضو البنك الفيدرالي رافائيل بوستيك يوم أمس إنه لا توجد حاجة ملحة في الوقت الحالي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي والحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪. 






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