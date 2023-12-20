وزارة التموين تبدأ آليات تنفيذ مشروع تمويل ورش صناعة الذهب

كتب مدحت وهبة

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعات اعتبارا من غدا الأربعاء اجتماعات، لبدء تنفيذ توفير التمويل اللازم لمشروع "ورشتى" الخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية بالتعاون مع البنك الزراعي المصرى.

ويستهدف المشروع الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، كما أن الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة فى المدى القريب، وكذلك فى خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة فى الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديمًا.