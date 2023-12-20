اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التموين تبدأ آليات تنفيذ مشروع تمويل ورش صناعة الذهب

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:00 ص
وزارة التموين تبدأ آليات تنفيذ مشروع تمويل ورش صناعة الذهب وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعات اعتبارا من غدا الأربعاء اجتماعات، لبدء تنفيذ توفير التمويل اللازم لمشروع "ورشتى" الخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية بالتعاون مع البنك الزراعي المصرى.
 
ويستهدف المشروع الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، كما أن الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة فى المدى القريب، وكذلك فى خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة فى الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديمًا.






وزارة التموين

صناعة الذهب

المشغولات الذهبية

صناعة منتجات الذهب

الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة