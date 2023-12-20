سعر الجنيه الذهب في مصر الآن يسجل 23600 جنيه

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم مسجلاً أكثر من 23600 ألف جنيه بدون إضافة مصنعية لأول مرة في مصر.

يشار الي أن أسعار الذهب سجلت تغيرات عدة علي مدار الأيام القليلة الماضية ليرتفع جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهبية عند 2950 جنيها بدون مصنعية وهو مستوي تاريخي في مصر.

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المصري 23600 جنيه، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف أو لا.

وفي سابق آخر تواصل حركة الذهب في البورصة العالمية تحركاتها نحو ارتفاع جديدة بمستهل التعاملات عقب تخطي الأوقية حاجز الفين دولار في التداولات الفورية وسط توقعات بتغيرات أخري الساعات القليلة القادمة.