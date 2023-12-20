اليوم السابع
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أسعار الذهب والسبائك اليوم شامل الضريبة والمصنعية من جرام إلى كيلو ذهب

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:42 ص
أسعار الذهب والسبائك اليوم شامل الضريبة والمصنعية من جرام إلى كيلو ذهب سبائك
كتب إسلام سعيد

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ننشر تفاصيل حركة أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر الأربعاء وسط تحركات مستمرة في سعر الذهب لمستويات 3377 جنيها للجرام من العيار 24 وهو عيار سبائك الذهب.

وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3377 جنيها بدون مصنعية.

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8442 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  16885 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  33760 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 67540 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 105024 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  168850 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 337700 جنيه.

أسعار مصنعيات الذهب وفق أحدث تطورات سوق الذهب.. 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 75 إلي 100 جنيه.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.
مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها.
مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيه.
مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيه.
مصنعية 500 جرام 26.20 جنيه.
الكيلوم ذهب مصنعية الجرام 25 جنيها فقط.






أسعار السبائك الذهب

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