تضامن كفر الشيخ: رفع كفاءة ميسرات دور الحضانة وندوات توعوية لأولياء الأمور

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنها عقدت اجتماعاً تحضيرياً، لفعاليات التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا، ضمن مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة.

جاء ذلك بحضور شيماء البحيري، منسق أول هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وماجدة عبد الله، مدير عام إدارة الأسرة والطفولة، وإيمان بدرى، منسق مشروع هيئة الجايكا، وأحمد غنيم، أخصائي بإدارة الأسرة والطفولة.

وأوضحت وكيل الوزارة أنّه سيتم تدريب ورفع كفاءة ميسرات دور الحضانة، وعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور والميسرات حول التغذية وأهمية التعلم من خلال اللعب وتأثير النوم الصحي على الأطفال، مشيرة إلى أنّ بروتوكول التعاون مع هيئة الجايكا بدأ منذ عام 2017، وهو يشمل عدة محاور منها تدريب الميسرات، ورفع كفاءة البنية التحتية لدور الحضانة، والتجهيزات.