لأصحاب المحلات.. 5 مستندات لاستخراج رخصة بإشغال طريق

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظات الجيزة، توسعًا في المراكز التكنولوجية المطورة، لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد وباستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن تحسين أسلوب الرقابة وظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء.

يضم دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماته المقدمة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص بإشغال طريق، نوضحها في السطور التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة تنظم دورات تدريبية على مهارات الحاسب الآلى وإدخال البيانات بشكل دوري للعاملين بتلك المراكز، لصقل خبراتهم ومهاراتهم ورفع كفاءة الأداء وتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

وتتيح المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال، خدمة (طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعية، وتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجاري، وتعديل ترخيص محل عام، وطلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعي، طلب إلغاء تراخيص المحال، وطلب الترخيص بإعلان، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وتعديل ترخيص محل صناعى أو تجاري، وترخيص بفتح محل عام، ونقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل.