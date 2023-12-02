عاوز تخس من غير ما تحس.. 5 نصائح تساعدك على فقدان الوزن في الشتاء

كتبت رانيا عامر

نصائح للإنقاص وزنك فى الشتاء ​. تعزيز التمارين الداخلية المنزلية يعد الحفاظ على النشاط البدنى أمرا غاية فى الأهمية لحرق السعرات الحرارية وتعزيز عملية التمثيل الغذائى لديك.فاذا كان يصعب عليك الذهاب الى صالات الالعاب الرياضية لممارسة الأنشطة المختلفة نتيجة برودة الجو فى فصل الشتاء فهناك بدائل أخرى هى ممارسة التدريبات الرياضية داخل المنزل مثل اليوجا وبعض التمارينات البسيطة التى تساهم أيضا فى فقدان وزنك. . النظام الغذائى يلعب النظام الغذائى دورا هاما فى عملية إنقاص الوزن عن طريق تناول بعض الأطعمة المفيدة المغذية ولكن تساعدك فى تقليل الوزن مثل براعم بروكسل والبطاطا الحلوة والحمضيات. هذه الأطعمة الموسمية ليست مليئة بالفيتامينات والمعادن فحسب، بل تساهم أيضا في الشعور بالامتلاء، مما يساعدك على التحكم في السعرات الحرارية التي تتناولها. يفضل أغلبية الأشخاص البقاء فى المنازل خلال فصل الشتاء نتيجة برودة الطقس الذى يعرقل الكثير من حياتهم اليومية بما فيها ممارسة الأنشطة الرياضية سواء كانت فى الأندية أو فى صالات الجيم، ما يترتب عليه صعوبة إنقاص الوزن وتعرضه لزيادة ملحوظة فيه، لذا يوضح هذا التقرير التالى بعض النصائح التى تساعد الأفراد فى فقدان وزنهم حتى لا يتعرضون الى مشاكل صحية، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.يعد الحفاظ على النشاط البدنى أمرا غاية فى الأهمية لحرق السعرات الحرارية وتعزيز عملية التمثيل الغذائى لديك.فاذا كان يصعب عليك الذهاب الى صالات الالعاب الرياضية لممارسة الأنشطة المختلفة نتيجة برودة الجو فى فصل الشتاء فهناك بدائل أخرى هى ممارسة التدريبات الرياضية داخل المنزل مثل اليوجا وبعض التمارينات البسيطة التى تساهم أيضا فى فقدان وزنك.يلعب النظام الغذائى دورا هاما فى عملية إنقاص الوزن عن طريق تناول بعض الأطعمة المفيدة المغذية ولكن تساعدك فى تقليل الوزن مثل براعم بروكسل والبطاطا الحلوة والحمضيات. هذه الأطعمة الموسمية ليست مليئة بالفيتامينات والمعادن فحسب، بل تساهم أيضا في الشعور بالامتلاء، مما يساعدك على التحكم في السعرات الحرارية التي تتناولها.



. حافظ على رطوبة جسمك لا يشعر المرء فى فصل الشتاء بأنه يحتاج إلى شرب المياه، ورغم ذلك يجب عليه الالتزام بشرب المياه لكى يحافظ على رطوبة جسمه ولا يتعرض الى خطر الإصابة بالجفاف، فأن المياه لا تدعم صحتك العامة فقط،، بل يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء وتعزيز عملية التمثيل الغذائى.

. إعطاء الأولوية للنوم جودة النوم تلعب دورا مهما في الفاظ على الوزن. يحتاج الجسم الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة لدعم العمليات الطبيعية لجسمك، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية.