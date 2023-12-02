عاوز تخس من غير ما تحس.. 5 نصائح تساعدك على فقدان الوزن في الشتاء

يفضل أغلبية الأشخاص البقاء فى المنازل خلال فصل الشتاء نتيجة برودة الطقس الذى يعرقل الكثير من حياتهم اليومية بما فيها ممارسة الأنشطة الرياضية سواء كانت فى الأندية أو فى صالات الجيم، ما يترتب عليه صعوبة إنقاص الوزن وتعرضه لزيادة ملحوظة فيه، لذا يوضح هذا التقرير التالى بعض النصائح التى تساعد الأفراد فى فقدان وزنهم حتى لا يتعرضون الى مشاكل صحية، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.
عاوز تخس من غير ما تحس.. 5 نصائح تساعدك على فقدان الوزن في الشتاءالسبت، 02 ديسمبر 2023 08:00 ص
التخلص من الوزن الزائد
كتبت رانيا عامر
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