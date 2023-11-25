مخاطر صحية لاتباع ريجيم الفواكه 3 أيام أبرزها مشاكل الجهاز الهضمى

كتبت فاطمة ياسر

أبرز الأضرار الصحية بسبب تناول الفواكه 3 أيام ​- افتقار الجسم لبعض العناصر الغذائية عندما يتناول الجسم فواكه فقط لمدة ثلاثة أيام فمعني هذا أنه يفتقر أو يحرم من بعض العناصر الغذائية الأخرى المهمة التي يحتاجها، ومنها البروتين والفيتامينات والمعادن، وفيتامين ب 12 والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما قد يؤدي إلى نقص التغذية وهذا يؤثر بشكل سلبي علي وظائف الجسم. - حدوث تقلبات في نسب السكر بالدم ووفقا لبحث أجرته الجمعية الأمريكية للسكر الذي يؤكد تأثير الفاكهة على مستويات الجلوكوز في الدم، لأنها تحتوي على السكريات الطبيعية، فإن الاعتماد عليها فقط لفترة طويلة قد يؤدي إلى تقلبات سريعة في مستويات السكر في الدم. - مشاكل في الجهاز الهضمي تفيد المجلة الأوروبية للتغذية أن الإكثار في تناول الفاكهة يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإسهال.

يتبع بعض الأشخاص نظامًا غذائيًا يحتوى على الفواكه فقط لمدة ثلاثة أيام متصلة والهدف تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخله، والتخلص من الوزن الزائد، ولكن هناك بعض الأضرار التي تلحق بالجسم، وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "onlymyhealth".عندما يتناول الجسم فواكه فقط لمدة ثلاثة أيام فمعني هذا أنه يفتقر أو يحرم من بعض العناصر الغذائية الأخرى المهمة التي يحتاجها، ومنها البروتين والفيتامينات والمعادن، وفيتامين ب 12 والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما قد يؤدي إلى نقص التغذية وهذا يؤثر بشكل سلبي علي وظائف الجسم.ووفقا لبحث أجرته الجمعية الأمريكية للسكر الذي يؤكد تأثير الفاكهة على مستويات الجلوكوز في الدم، لأنها تحتوي على السكريات الطبيعية، فإن الاعتماد عليها فقط لفترة طويلة قد يؤدي إلى تقلبات سريعة في مستويات السكر في الدم.تفيد المجلة الأوروبية للتغذية أن الإكثار في تناول الفاكهة يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإسهال.

وحث التقرير علي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من فيتامين بـ 12 والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والبروتين والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، ومن المفضل الذهاب لطبيب تغذية يضع لك نظام غذائي صحي ويحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.