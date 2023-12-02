الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر في cop28

رسالة دبي: شعبان هدية

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم، السبت، خلال مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ، cop28، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.

وأعلنت هاريس هذا التعهد مقدمًا في مقتطفات من خطابها أمام قمة COP28

ويعد الصندوق، الذي تبلغ تعهداته أكثر من 20 مليار دولار، أكبر صندوق دولي مخصص لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.

وسيكون التعهد الأخير، إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق، وقالت المصادر إن التعهد مرهون بتوافر الأموال، ويحتاج الكونجرس الأمريكي المنقسم سياسيًا إلى الموافقة على التمويل.

وقالت هاريس التي تشارك بدلاً من الرئيس جو بايدن: "اليوم أنا فخور بأن أعلن أننا سنقدم تعهدًا جديدًا بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي يساعد البلدان النامية في الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للاستثمار في المرونة والطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة".

وتشارك هاريس بجانب جون كيري مبعوث المناخ للرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأكثر من 20 ممثل عن وزارت ووكالات أمريكية في المؤتمر، حيث يشاركون تقريبا في جميع فعاليات المؤتمر للمساعدة في ضمان تحقيق نتيجة قوية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) .

ويأتي هذا فيما أعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن تثمّن عمل دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في تنظيم هذا الحدث العالمي المهم، ودعم مبادرة إطلاق صندوق للعمل المناخي بـ 30 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن التعهدات حتى الآن تمثل جزءا صغيرا من نحو 250 مليار دولار تحتاجها البلدان النامية سنويا بحلول عام 2030 فقط للتكيف مع عالم أكثر دفئا، وفقا للأمم المتحدة، وبالإضافة إلى دعم التكيف مع المناخ، يقوم الصندوق أيضًا بتمويل مشاريع لمساعدة البلدان على التحول إلى الطاقة النظيفة.

يجب على الجميع أن يتقدموا

وقال مسؤول أمريكي ضمن فريق جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، إن نائبة الرئيس ستبلغ القمة أن العالم بحاجة إلى "التأكد من أن الجميع على الطاولة، وأن الجميع يتقدمون، يجب على الجميع أن يتقدموا".

وأضاف المسؤول: "كان من المهم لكل من الرئيس ونائب الرئيس التأكد من وجود زعيم من الولايات المتحدة في مؤتمر الأطراف"، مضيفًا أن هاريس أرادت "التأكد من أننا في الولايات المتحدة نخبر العالم بقصة التقدم الذي أحرزناه ".