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استعدادات الوطنية للانتخابات للبث التلفزيونى الثالث للتصويت بالخارج.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:13 م
استعدادات الوطنية للانتخابات للبث التلفزيونى الثالث للتصويت بالخارج.. صور
كتب ابراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى - تصوير أحمد معروف

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شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر الثالث علي مدار اليوم السبت، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.
 
ويبدأ بعد قليل، بث تلفزيوني لعملية التصويت للمصريين بالخارج لليوم الثاني علي التوالي، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة  صباح اليوم السبت بتوقيت كل دولة "، عملية التصويت للمصريين في الخارج، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
 
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لمؤتمر متابعة التصويت بالخارج
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لمؤتمر متابعة التصويت بالخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع التصويت بالخارج
الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع التصويت بالخارج

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت بالخارج
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت بالخارج

 







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