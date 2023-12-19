وزيرة دفاع إسبانيا تدين المجازر الإسرائيلية فى غزة: تنتهك القانون الإنسانى

فاطمة شوقى

نددت وزيرة الدفاع الإسبانيا، مارجرينا روبلس، بـ"الوضع الرهيب" فى غزة، وقالت "إننا نرى مذابح كبيرة ضد السكان المدنيين فى غزة، فى انتهاك مطلق لقواعد القانون الإنسانى الدولى".

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن روبلس أدلت بهذه التصريحات خلال مخاطبتها طاقم الفرقاطة مينديز نونيز، وهي جزء من مجموعة الناتو الدائمة المنتشرة فى شرق البحر الأبيض المتوسط منذ أغسطس والتى زارتها أمس، أثناء إبحارها بالقرب من ساحل ملقة، وقد عادت بالفعل إلى قاعدتها في إلفيرول.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة في القطاع الفلسطينى، أكدت أمس الاثنين، أن عدد القتلى جراء الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة يتجاوز 19400 وعدد الجرحى أكثر من 52200.

وتعتبر إسبانيا أول الدول الأوروبية التى تدعم فلسطين، وكان بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، أكد فى وقت سابق على أن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمرا، وحتى لو لم تحصل على الدعم الكافى داخل الاتحاد الأوروبي.

وجدد سانشيز رؤيته بأن إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يرتكز على حل الدولتين، بحسب وكالات.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، إنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولًا، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا.

ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد.

وأضاف: "الأمر يستحق بذل الجهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر".