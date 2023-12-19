محافظ بنى سويف يشهد تسليم 70 مشروعا ضمن برنامج فرصة لمستفيدى تكافل وكرامة

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها برعاية مديرية التضامن ومؤسسة صناع الحياة مصر، لتسليم مشروعات لعدد 70 مستفيدا ومستفيدة من برنامج الدعم التقدي "تكافل وكرامة"، ضمن برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.

حضر الاحتفالية، التي أقيمت ببني سويف الجديدة شرق النيل : الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المهندس عبد الرحمن حبت مسؤول محفظة الاحتياجات الأساسية بمؤسسة صناع الحياة مصر.

وخلال فعاليات تسليم 70 مشروعاً ضمن مشروعات تربية الأغنام ، هنأ المحافظ المستفيدين من البرنامج "فرصة" الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ، بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.

كما توجه المحافظ بالشكر للجمعيات الشريكة على جهودها في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي ، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجاً ، خاصة وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تعزيز وتشجيع العمل الأهلي والذي ظهر في زيادة أعداد الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد الجهود ، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات ، في ظل الظروف الحالية ،في توفير دخل ومصدر زرق بالحلال للمستفيدين ،خاصة وأن أغلبهم سيدات ممن يساعدن أزواجهن في تحمل أعباء المعيشة أو من النساء المعيلات التي تقوم بمفردها على رعاية الأسرة.

من جهتها أضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، أن مشروع " فرصة" أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولى ويهدف الى تنفيذ مئات من مشروعات التمكين الاقتصادى بمحافظة بني سويف من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة "، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين يتم استناداً على قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة وفي ضوء دراسة ميدانية للتأكد من توافر مقومات و استمرارية المشروع ، بجانب مراجعة ميدانية كل سنتين لصاحب أو صاحبة المشروع للتأكد من استمراريته ونجاحه.

كما شهدت فعالية اليوم تضمنت تسليم 70 مشروعاً لتربية الأغنام (140رأساً) من إجمالي مستهدف 350 مشروعاً بدائرة مركز ومدينة بني سويف ، حيث يتضمن المشروع الواحد تسليم( عدد 2 رأس غنم "عِشار" )، بقيمة تزيد عن 17 ألف جنيهاً للمشروع ، بجانب توفير الأعلاف والرعاية البيطرية والعلاج المجاني ، بحيث يكون المشروع مصدر دخل للفئات والأسر الأولى بالرعاية المدرجين ضمن برنامج تكافل وكرامة.