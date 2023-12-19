محافظ بنى سويف يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادات للفصل الدراسى الأول

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

تقرر عقد امتحانات الصفوف :الرابع والخامس والسادس الابتدائى على مدار 6 أيام فى الفترة (من 9 إلى 15 يناير 2024)، والصفوف: الأول والثانى والثالث من التعليم المجتمعى فى الفترة (من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام)، والصفوف : الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعي" على مدار5 أيام وتحديدًا فى الفترة ( من 9 إلى 14 يناير المقبل).

فيما تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية " العامة والمُهنية" للصفين الأول والثانى خلال الفترة (من 10 إلى 15 يناير 2024 )على مدار 5 أيام، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث عام /مهني" فى الفترة ( من 17 إلى 24 يناير)

وفى مرحلة التربية الخاصة " أمل للصم" تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى الفترة ( من 9 إلى 13 يناير )، فى حين تعقد امتحانات الصفوف "من السادس حتى الثامن" فى الفترة ( من 9 إلى 14 يناير)، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى يوم 10 يناير وتختتم يوم 15 من نفس الشهر، والصف الثالث الإعدادى ( من 17 إلى 24 يناير)، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى بنفس المرحلة فى الفترة ( من 10 إلى 15 يناير)

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة " نور للمكفوفين" فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى فى الفترة ( من 9 إلى 14 يناير)، والصفين الأول والثانى الإعدادى فى الفترة ( من 10 إلى 16 يناير)، والثالث الإعدادى ( من 17 إلى 24 يناير)، والصفين الأول والثانى الثانوى " مكفوفين" فى الفترة ( من 14 إلى 24 يناير)

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام (مواد خارج المجموع) فى الفترة (من 9 إلى 11 يناير )،فى حين تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى فى الفترة (من 14 إلى 24 يناير )، وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى العام يوم 15 يناير وتنتهى يوم 23 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفنى والتعليم المزدوج فى الفترة (من 9 إلى 24 يناير 2024).

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعى فى مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدى الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة ) بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنبًا لحدوث أى تغيرات فى حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسببب قصر فترات النهار فى تلك الفترة.