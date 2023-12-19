ما الأطعمة والمشروبات المؤثرة سلبا على صحة عظامك؟.. الكافيين الأبرز

كتبت فاطمة خليل

الأطعمة والمشروبات التى تؤثر سلبا على صحة عظامك ​مادة الكافيين هناك عدد من الطرق للوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على صحة عظامك، تشمل هذه الطرق تناول الكمية الموصى بها من الكالسيوم وممارسة التمارين الرياضية وعمل فحوصات طبية منتظمة، لكن هناك عددا من الأطعمة والمشروبات التى تؤثر سلبا على صحة العظام نتعرف عليها فى السطور التالية بحسب موقع buzzfeed. القهوة ومشروبات الطاقة والصودا والشاي أو أي منتج يحتوي على الكافيين يزيد من فقدان الكالسيوم ويقلل من امتصاص الكالسيوم، وكلاهما يؤثر سلبا على صحة العظام.

فكر في خيارات القهوة أو الشاي منزوعة الكافيين ولا تفرط فى شرب الكافيين بكثرة حتى لا يؤثر على عظامك.

يتأثر فيتامين (د) الذي يعمل على بناء العظام أيضًا بالكافيين، الذي يمكن أن يتداخل مع الامتصاص.

يسبب الكافيين انخفاض امتصاص الكالسيوم وزيادة فقدان الكالسيوم في البول.

نخالة القمح الصودا، وخاصة الكولا، هي أيضًا سبب لتدهور صحة العظام، وترتبط بانخفاض ملحوظ في كثافة المعادن في العظام لدى النساء. قد يكون من المفاجئ أن نخالة القمح الصحية للقلب يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة العظام.

تحتوي نخالة القمح على مستويات عالية من الفيتات، والتي يمكن أن تمنع امتصاص الكالسيوم.

يتناول العديد من الأشخاص نخالة القمح لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي ضرورية للحفاظ على انتظام ضربات القلب، ولخفض أمراض القلب وحتى الوقاية من سرطان القولون.

لكن إذا كنت مستهلكًا لنخالة الشوفان (التي تختلف عن نخالة القمح)، فليس لها نفس التأثيرات الضارة على العظام مثل نخالة القمح، لأنها لا تحتوي على مستويات عالية من الفيتات.

الفيتات هي نوع من مضادات المغذيات الموجودة بشكل طبيعي في النباتات، وتحتوي العديد من الخضار والبقوليات المفضلة لديك (من الكرنب إلى الفاصوليا والفول السوداني) على مركبات تقلل من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

الملح ليست هناك حاجة لإزالة نخالة القمح تمامًا من النظام الغذائي، ولكن فهم أنها يمكن أن تؤثر على امتصاص الكالسيوم يجب أن يدفع إلى تناول مكملات غذائية أخرى غنية بالكالسيوم والاعتدال فى تناول نخالة القمح. الملح يرتبط عادةً بارتفاع ضغط الدم بدلاً من فقدان العظام، ولكن هو يؤثر أيضا على صحة العظام، خاصة بالنسبة لكبار السن والفئات المعرضة للخطر.

كن على دراية بالملح الذي يمكن أن يكون مختبئًا في اللحوم والوجبات الخفيفة والأطعمة المصنعة مثل اللحوم الباردة".

استهلاك كميات زائدة من الملح (أكثر من 2300 ملليجرام يوميا) يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من عظامك وفقًا لدراسة بواسطة مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، فإن زيادة استهلاك الصوديوم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بهشاشة العظام.