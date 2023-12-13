نصائح للحفاظ على صحة العظام خلال فصل الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

الاهتمام بصحة العظام خلال فصل الشتاء يعد من الأمور الضرورية، لأن العظام تتأثر بشكل عام عند التعرض لبرودة الطقس، بالتالي تعاني من مشاكل صحية عديدة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth سنتعرف على أبرز الحلول التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام خلال فصل الشتاء.

- تناول فيتامين د



بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، يزداد التعرض والشعور بألم يصعب تحمله في العظام، ولذا عليك استبدال هذا بأخذ مكملات فيتامين د، فتناوله يساعد علي امتصاص الكالسيوم، وبالتالي تقليل الشعور بألم العظام، كما يمكنك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، ومنها الأسماك ومنتجات الألبان والبيض في وجباتك اليومية.

- الأطعمة الغنية بالكالسيوم



الألبان والخضراوات الورقية، والمكسرات تعتبر أغذية غنية بالكالسيوم، وعليك دمجها في نظامك الغذائي اليومي للحصول على نسبة جيدة من هذا العنصر الهام الذي يحافظ علي صحة العظام.

-السوائل



الحفاظ على نسب السوائل التي يحتاجها الجسم بشكل يومي وترطيب الجسم ،تعد من الحيل الجيدة التي تحافظ على صحة العظام، ولذا عليك الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء خلال فصل الشتاء، للحفاظ علي صحة العظام.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



روتين يومي من التمر بشكل يومي تساهم على قوة عظامك.

-الحد من الكافيين



الإفراط في الكافيين يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم، الاعتدال هو المفتاح، لذا قلل من تناولك لهذه المواد لدعم صحة العظام المثالية.