افتتاح وحدة الأورام بمركز العيادات التخصصية بالتأمين الصحى فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن فرع سوهاج للتأمين الصحى عن افتتاح وحدة الأورام بمركز العيادات التخصصية بالتأمين الصحي بسوهاج، بحضور الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام الفرع، والدكتورة ريهام مدحت مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالهيئة، والدكتور منير زكى مدير مركز أورام مدينة نصر، والدكتورة نهى الريس مدير الإدارة العامة للصيدليات بالهيئة.

وأوضح مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، أن الوحدة تضم "عيادات الكشف المبكر لأورام الثدي، وعيادات الكشف المبكر للمبادرة الرئاسية للأورام السرطانية، وعيادات علاج الأورام، وجراحة الأورام، ولجان ذات التخصصات المتعددة لعلاج الأورام، والمبادرة الرئاسية لصحة المرضى "، مشيرا إلى أن الوحدة الجديدة تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمرضى وتقليل معاناة مرضى أورام الثدى خلال رحلة العلاج، من خلال تقديم كافة الخدمات لهم في مكان واحد.