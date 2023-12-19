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إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:19 م
إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا
محمد صبحى

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 نظم الاتحاد الرياضي  للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس فعاليات بطولة الدارتس (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51 "بمقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة  (42) طالبًا وطالبة من  (10) جامعات، و (20) مشرفًا ومشرفة ومدربًا،  وذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 
 
 
 
 وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:
 
 
 
** نتائج سباق الطلبة:
 
- المركز الأول: علي حسن العادلي (الأكاديمية البحرية)
 
- المركز الثاني: يوسف حمدي كامل (الجامعة البريطانية)
 
- المركز الثالث: يوسف محمد جمعة (جامعة قناة السويس)
 
- المركز الثالث مكرر: عبد الوهاب خالد (جامعة قناة السويس)
 
 
 
* ⁠* نتائج سباق الطالبات:
 
- المركز الأول: علياء إبراهيم صبح (جامعة قناة السويس)
 
- المركز الثاني: نورهان حازم أحمد (جامعة قناة السويس)
 
- المركز الثالث: سلمي محمد سعيد (جامعة قناة السويس)
 
- المركز الثالث مكرر: جنة مجدي عبد المنعم (جامعة السلام)
 
 
 
نتائج بطولة الدارتس للجامعات
نتائج بطولة الدارتس للجامعات

 







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