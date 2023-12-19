إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس فعاليات بطولة الدارتس (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51 "بمقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة (42) طالبًا وطالبة من (10) جامعات، و (20) مشرفًا ومشرفة ومدربًا، وذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:
** نتائج سباق الطلبة:
- المركز الأول: علي حسن العادلي (الأكاديمية البحرية)
- المركز الثاني: يوسف حمدي كامل (الجامعة البريطانية)
- المركز الثالث: يوسف محمد جمعة (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث مكرر: عبد الوهاب خالد (جامعة قناة السويس)
* * نتائج سباق الطالبات:
- المركز الأول: علياء إبراهيم صبح (جامعة قناة السويس)
- المركز الثاني: نورهان حازم أحمد (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث: سلمي محمد سعيد (جامعة قناة السويس)
- المركز الثالث مكرر: جنة مجدي عبد المنعم (جامعة السلام)
نتائج بطولة الدارتس للجامعات
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