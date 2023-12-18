مدينة الأقصر تنفذ أعمال إزالة فى المهد لبناء مخالف فى حى جنوب

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، أعمال إزالة فى المهد لبناء مخالف بمنطقة حى جنوب، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى لأعمال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وفى هذا الصدد أكد حسن خليدى رئيس حى جنوب، أن أعمال البناء المخالف تمت بالدور الثامن العلوى لأحد العقارات بشارع امتداد التليفزيون بمنطقة حى جنوب بإجمالى مساحة 250 م تقريبًا، وتمت الإزالة بالكامل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، حيث شارك فى تنفيذ أعمال الإزالة قوة تأمين من قسم شرطة الأقصر، بناءًا على تعليمات اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر.

كما قام رجال مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ إزالة سور مخالف على أرض زراعية فى المهد بإمتداد شارع خلف نادى الأقصر الرياضى بإجمالى مساحة 100 م2، بحضور رئيس المدينة، وحسن عبده رئيس حى جنوب، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، حيث شارك فى تنفيذ أعمال الإزالة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ويوسف محمد على رئيس حى المطار، وهاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضى أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى مغربى سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلى كافة جهات الولاية ومسؤولى حماية الأراضى والأملاك والمتغيرات المكانية والرى والأوقاف وحماية النيل والطرق والكبارى والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.