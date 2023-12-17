رئيس مدينة الأقصر يتفقد سوق خضار شرق السكة ومجمع المواقف بعد التطوير.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، العمل فى سوق شرق السكة الحديد بعد تطويرها، ومجمع المواقف الجديد بعد الإنشاءات داخله وتجديده بالكامل، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمشروعات تطوير مواقف سيارات (البياضية – أرمنت) و(الزينية - الحبيل)، وسوق الخضر والفاكهة بشرق السكة التى تم افتتاحها أمام المواطنين.

وفى هذا الصدد، قاد رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية بسوق الخضر والفاكهة بشرق السكة، للتأكيد على نظافة السوق بصفة دورية بمعاونة إحدى الشركات الخاصة للنظافة التي تم تكليفها لتكون مسؤولة عن أعمال النظافة ودورات المياه، فضلاً عن إلزام البائعين بالالتزام بنظافة السوق وعمل طاولات خشبية وغطاء من القماش لتغطية الطاولات لعرض بضائعهم بديلاً للأقفاص، حفاظاً على المظهر الحضاري للسوق.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي، على أن عدم الالتزام بالتعليمات سيتم تطبيق الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، كما تفقد رئيس مدينة الأقصر مجمع مواقف شرق السكة ووحدة الإسعاف الفرعية وأعمال الرصف وتركيب بلدورات جديدة حول سوق الخضار، ومنطقة مجمع المواقف بشرق السكة بطول حوالى 400 م تقريباً، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة، ورافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة النقيب محمد حجازي بشرطة المرافق، وهانى عادل سعد رئيس حي شرق، والمهندس طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، ومسؤلي السوق والمواقف وأعضاء المتابعة الميدانية.



جولة فى سوق الخضار بشرق السكة الحديد



رئيس مدينة الأقصر يتفقد العمل فى سوق خضار شرق السكة



متابعة العمل اليومى بسوق شرق السكة