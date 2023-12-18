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أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:16 ص
أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
إبراهيم حسان

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحركة منتظمة، ويجرى متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.
 
أضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حوالي 55 سفينة مرت من رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من عدد 2128 سفينة بنسبة 2% من عدد السفن التي مرت، موضحا أن المتوسط الخاص بالقناة مرور حوالي 72 إلى 74 سفينة، ومر بالأمس 77 سفينة، واليوم هناك 80 سفينة.
 
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار التحويل ليس سهلا ويستغرق وقتا لنقل البضائع، لافتا إلى أن القناة تستمر فى التطوير والتحديث، ودائما هناك عمليات مسح بخطة منظمة.






الفريق أسامة ربيع

رئيس هيئة قناة السويس

قناة السويس

التجارة العالمية

التوتر في البحر الاحمر

اخبار مصر اليوم




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