254 سفينة حمولة 4.6 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال نوفمبر

بورسعيد- محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس ، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,526,903 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 348,292 حاوية مكافئة من خلال استقبال 254 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 29 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 335,615 طن، وعدد حاويات 28,005 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 11 سفينة بضائع عامة، و 6 سفن صب سائل، وسفينتين رورو و4 سفن صب سائل وسفينتين سياحية و 53 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر نوفمبر 113 سفينة حاويات و 7 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و8 سفينة ملح وسفينتين فحم ، بطاقة محققة 4,092,574 طن، وعدد حاويات 320,067حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 20 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 98,714 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي يستقبل سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.