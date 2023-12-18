أخبار مصر.. الوطنية للانتخابات تعلن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الوطنية للانتخابات تعلن رسميا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة
الرئيس السيسى للمصريين: اختياركم لى أمانة أدعو الله أن يوفقنى فى حملها بنجاح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية يؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.
أضاف الرئيس السيسي، في كلمته: "ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات".
الهيئة الوطنية: عدد المصوتين فى الداخل والخارج 44 مليونا و776 ألفا و68 ناخبا
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أن عدد المقيدين بقاعد البيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 67 مليونا و324 ألفا و37 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم فى الداخل والخارج 44 مليونا و776 ألفا و68 ناخبا.
المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة
معلومات الوزراء: 73.3 مليار جنيه حجم استثمارات لتنفيذ مشروعات قومية فى سيناء
أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر
الصحة تكشف تفاصيل حول المتحور الجديد لكورونا.. وتؤكد: لم نسجل حالات بمصر
التعليم: امتحان أولى ثانوى إلكترونى للحاصلين على تابلت وورقى لباقى الطلاب
التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مكونا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.
خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.
خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.
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