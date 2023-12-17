يرتبط فصل الشتاء بأدوار البرد و الأنفلونزا ومشاكل الجهاز التنفسي، وقد لا يعلم الكثيرون أن الطقس البارد يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي، ولكن يمكن التقليل منها أو حتى تجنبها، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية الحفاظ على معدة صحية خلال فصل الشتاء، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.



نصائح للحفاظ على صحة معدتك وجهازك الهضمى فى الشتاء الإكثار من تناول الأطعمة السريعة ونقص الماء في الجسم يرتبط فصل الشتاء بكثرة تناول الطعام والشعور بالجوع، والإفراط فى ذلك يبطئ عملية الهضم ويسبب الانتفاخ ويضر بصحتنا الهضمية، ومع انخفاض درجات الحرارة، يقل شربنا للمياه وعدم كفاية الترطيب بالجسم ما يؤدى إلى الإمساك.

وللوقاية من الإمساك والجفاف في الشتاء يجب شرب كميات كافية من الماء مع تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة وتجنب الأطعمة التى تحتوى على كثير من التوابل.

خفض التوتر وتحسين النوم النوم الجيد ضرورى للحفاظ على صحة المعدة، لأن قلة النوم تؤدي لرفع مستوى التوتر والقلق، والرغبة الشديدة فى تناول الطعام غير الصحي ومشاكل الجهاز الهضمي.

تناول الطعام بشكل صحيح حافظ على نظام غذائي متوازن من خلال تضمين الخضراوات الشتوية الغنية بفيتامين C، مثل البطاطا الحلوة والقرع والجزر والبنجر، وتشمل الخضراوات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ لتنظيم حركات الأمعاء وتعزيز عملية الهضم. أضف الأعشاب والتوابل الصديقة للجهاز الهضمي مثل الهيل وجوزة الطيب والكركم والزنجبيل والقرفة والقرنفل إلى وجباتك ومشروباتك الدافئة باعتدال،

قم بتضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي للحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء.

تجنب الأطعمة السريعة والدهنية وحافظ على رطوبة جسمك

قلل من تناول السكر والأطعمة المصنعة للحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك ومنع مشاكل المعدة، قاوم تراجع السوائل في الشتاء عن طريق شرب كمية كافية من الماء لطرد السموم من الجسم ودعم جهاز المناعة لديك.