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وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر والحصول عليه ضرورى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:00 ص
وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر والحصول عليه ضرورى لقاح الإنفلونزا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر، مشيرة إلى أنه يجب الحصول اللقاح لتقوية المناعة.
 
وبحسب وزارة الصحة فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 
 
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 
 
2- كبار السن 
 
3- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 
 
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 
 
5- العاملين بالمجال الطبى
 
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
 
 
 
 






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