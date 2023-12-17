اليوم السابع
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فنون تطبيقية حلوان تشارك فى جولة توعوية بأضرار التغيرات المناخية بـ13 محافظة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:38 ص
فنون تطبيقية حلوان تشارك فى جولة توعوية بأضرار التغيرات المناخية بـ13 محافظة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في الجولة التوعوية الفنية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في 13 محافظة على مدار شهر، من خلال برنامج "فنون تنموية".
 
وقدمت الكلية 26 ورشة عمل للكاريكاتير والجرافيتي في إطار البرنامج، الذي يهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.
 
وجاءت مشاركة كلية الفنون تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وشملت الورش المحافظات: الفيوم والإسكندرية والغربية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر والعريش ودمياط والقاهرة.
 
قام بالتدريب عدد من المدرسين بالكلية وهم : عهد عزام وياسمين جابر المعيدين بقسم الزخرفة والخريجات مصممة.يارا أسامة ومصممة .آية عاطف






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