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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يعتقل جميع نزلاء مستشفى كمال عدوان بغزة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:53 م
الصحة الفلسطينية: الاحتلال يعتقل جميع نزلاء مستشفى كمال عدوان بغزة قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال اعتقل النزلاء والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان بغزة وألقى جثامين الشهداء في حفرة كبيرة باستخدام جرافاته، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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