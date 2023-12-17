إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم وقع بين سيارتى نقل ثقيل، على طريق أسيوط الصحراوى الغربى أمام مدخل أبوصير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل ثقيل على الفيوم أسيوط الصحراوى الغربى، باتجاه بمدخل أبو صير بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

كما تمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.