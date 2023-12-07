إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 15 مواطن، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بالقرب من كمين كوم أوشيم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى، ووجود مصابين وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 15 مصاب.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم،

كما تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.