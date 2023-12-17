اليوم السابع
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أمير الكويت يودع الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالدموع.. صور

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:55 ص
أمير الكويت يودع الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالدموع.. صور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر
إيمان حنا

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ودع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالدموع الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح؛ الذى وافته المنية أمس السبت، حيث تقدم صفوف المصلين على جثمان الفقيد أثناء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح . 
 
الصلاة فى االكويت
جانب من الصلاة 
 
كما أدى صلاة الجنازة رئيس مجلس الامة أحمد السعدون وكبار الشيوخ والشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك والشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين.
 
الصلاة فى الكويت على الأمير
الصلاة على الأمير
 
ثم توجه موكب الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث وارى الجثمان الثرى.
 
ونقل تليفزيون دولة الكويت على الهواء مباشرة صلاة الجنازة من داخل المسجد، بحضور لفيف من أسرة ال صباح ورجال الدولة بالكويت .
 
الكويت
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
 
وتم نقل جثمان الفقيد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من داخل المسجد في موكب مهيب لاستكمال مراسم التشييع ودفن الجثمان . 
 
الكويت 2
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
 
 






وفاة أمير الكويت

وفاة الأمير نواف

نواف الأحمد الجابر الصباح

صلاة جنازة الامير نواف

وفاة الشيخ نواف الجابر

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف

وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

موت أمير الكويت

ولى عهد الكويت

الكويت




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