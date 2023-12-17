أداء صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح

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أدى المصلون من أسرة آل صباح اليوم الأحد صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح يتقدمهم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق .

ونقل تليفزيون دولة الكويت على الهواء مباشرة صلاة الجنازة من داخل المسجد، بحضور لفيف من أسرة ال صباح ورجال الدولة بالكويت . وتم نقل جثمان الفقيد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من داخل المسجد في موكب مهيب لاستكمال مراسم التشييع ودفن الجثمان .

وكان قد أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أن صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد ستقام في التاسعة صباح اليوم الأحد بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، ومراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط.

وبحسب صحيفة الراى، قال إن العزاء سوف يتقبل من قبل أسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.