سوناك ناعيًا أمير الكويت: كان صديقا عظيما للمملكة المتحدة

إيمان حنا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن بالغ حزنه لوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية، اليوم السبت.

وقال سوناك في بيان وفق (كونا) وتلفزيون الكويت إن الأمير الراحل كان صديقا عظيما للمملكة المتحدة، وسنتذكر باعتزاز كل ما فعله من أجل علاقتنا الثنائية وعمله لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، متقدما بخالص تعازيه إلى الكويت حكومة وشعبا وإلى أسرة آل الصباح الكرام.

وكان تليفزيون الكويت قد أعلن، ظهر اليوم السبت، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة.

وصرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

ومن جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء الكويتى، اجتماعا استثنائيا في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت.