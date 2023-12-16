ملك البحرين ينعى أمير الكويت ويعلن تنكيس أعلام المملكة 3 أيام

إيمان حنا

نعى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، الذى وافته المنية ، اليوم السبت .

وقال الملك ، فى بيان رسمى اليوم، ننعى الأمير نواف الذى انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل صباح المالكة الكرام وشعب الكويت العزيز. وفق"الأيام البحرينية" .

أضاف البيان ، إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.



وبناءً على أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد صدر قرار جاء فيه، حدادًا على روح الفقيد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأحد.