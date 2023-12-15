محافظ الغربية: إنجاز 91% من أعمال مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباى والمقامة على مساحة 13100 م2، يسير على قدم وساق، والانتهاء منه فى أقرب وقت، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 91%، مضيفا أن المستشفى سيخفف الضغط عن مستشفى المنشاوى العام، وسيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بكل فئات المجتمع.

وأضاف محافظ الغربية أن المستشفى يضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، كما يضم أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

وأوضح أن قطاع الصحة شهد تطورا فى كل المراكز والمدن بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير مستشفى حميات زفتى والذى دخل الخدمة بالفعل، وكذلك مستشفى حميات المحلة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من مستشفى السنطة الذى سيقدم خدمات طبية على أعلى مستوى.